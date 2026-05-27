Maggio come luglio caldo record in Piemonte | allerta arancione per i livelli di ozono nel novarese

Nel Piemonte, le temperature sono aumentate come in pieno luglio, con un'ondata di caldo che si è protratta a maggio. Il livello di ozono nell'aria nel novarese ha raggiunto valori elevati, portando all'attivazione di un'allerta arancione. Le condizioni climatiche estreme hanno causato un aumento delle temperature e dei livelli di inquinamento da ozono nella regione.

Il Piemonte sta vivendo un'ondata di caldo anomalo che ha fatto impennare non solo le temperature, ma anche i livelli di ozono nell'aria. Da venerdì scorso le massime in pianura hanno abbattuto la barriera dei 30°C, portando Arpa a dichiarare, nel bollettino sulle ondate di calore, il livello 3. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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