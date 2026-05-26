Le temperature sono aumentate oltre la media stagionale, portando a un picco di caldo tra oggi e domani. Le condizioni climatiche sono considerate estive, nonostante il calendario indichi ancora primavera. Le autorità raccomandano di adottare precauzioni per la salute, come evitare l'esposizione prolungata al sole e mantenere un’adeguata idratazione. Non sono state segnalate misure di emergenza specifiche, ma si consiglia di monitorare le condizioni atmosferiche e rispettare eventuali indicazioni ufficiali.

Per il calendario è ancora primavera, ma le temperature sono già estive da qualche giorno e il picco di calore si raggiunge proprio tra oggi e domani. A preoccupare, però, sono gli effetti del caldo sulla salute. In ben 15 città, infatti, è scattato il bollino arancione, ma in molte è allerta gialla. Particolare attenzione viene riservata a bambini e anziani, tanto che i medici della Società italiana di Medicina Ambientale hanno diramato alcuni consigli per prevenire complicazioni. Bollino arancione in 15 città italiane. Il ministero della Salute ha emesso un bollettino meteo, valutando la situazione in 27 città italiane considerate rappresentative del nord, centro e sud, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emergenza caldo, rischi e precauzioni per la salute contro il picco

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