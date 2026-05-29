Lo smartphone combina ora fotografia computazionale, intelligenza artificiale, intrattenimento, produttività e design in un unico dispositivo. Questa evoluzione mira a trasformare ogni scatto in una storia, integrando funzioni avanzate di fotografia e intelligenza artificiale. La tecnologia continua a evolversi, rendendo gli smartphone strumenti sempre più completi per l'uso quotidiano.

AGI - Lo smartphone è diventato il punto in cui si incontrano fotografia computazionale, intelligenza artificiale, intrattenimento, produttività e design. In un mercato globale che rallenta e nel quale gli utenti cambiano telefono meno spesso, i produttori cercano nuove ragioni per rendere desiderabile l’upgrade: immagini più dinamiche, batterie più capienti, display meno affaticanti, formati pieghevoli e software capaci di adattarsi al contesto. È in questo scenario che Xiaomi ha presentato a Vienna la nuova Xiaomi 17T Series, composta da Xiaomi 17T e Xiaomi 17T Pro. La nuova gamma punta soprattutto sull’imaging, con una tripla fotocamera sviluppata con Leica, un teleobiettivo 5x su entrambi i modelli e la funzione Leica Live Moment, pensata per catturare tanto il singolo istante quanto il movimento e l’emozione che lo precedono. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Smartphone, la nuova sfida è trasformare ogni scatto in una storia

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Reolink, Lucy shows how easy it is to set up a Reolink cctv camera.

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