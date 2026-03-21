Sempre più proprietari di animali domestici utilizzano le webcam per controllare i loro cani quando sono soli in casa. Attraverso applicazioni compatibili, è possibile trasformare le webcam in sistemi di sorveglianza da remoto, permettendo di osservare e ascoltare gli animali in tempo reale. Questa soluzione si sta diffondendo tra chi cerca un modo semplice per tenere sotto controllo i propri animali durante le assenze.

Il monitoraggio remoto degli animali domestici è diventato una necessità per milioni di proprietari che trascorrono molte ore fuori casa per motivi lavorativi. Attraverso l’uso di webcam riadattate, telecamere intelligenti con lancio di cibo e dispositivi GPS integrati, è oggi possibile osservare in tempo reale il comportamento dei cani, prevenendo ansia da separazione e danni all’arredamento. Queste soluzioni tecnologiche non solo soddisfano la curiosità dei proprietari, ma offrono dati cruciali sulla salute dell’animale, rilevando anomalie nel sonno o eccessiva sedentarietà durante l’assenza degli umani. La maggior parte dei cani trascorre diverse ore in solitudine ogni mattina, un intervallo che idealmente non dovrebbe superare le sei ore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cane solo in casa? Il metodo per controllarlo dallo smartphone: come trasformare la webcam in una tata

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