Batterie smartphone | la nuova norma UE sfida il design sigillato

Dal 18 febbraio 2027, una nuova norma europea richiederà che le batterie degli smartphone siano facilmente sostituibili dall’utente durante tutta la vita del dispositivo. Questo regolamento, approvato nel 2023, mira a favorire la riparabilità e ridurre i rifiuti elettronici. La normativa si applica a tutti i dispositivi mobili commercializzati nell’Unione Europea, imponendo nuovi standard di accessibilità e intervento sui componenti interni.

Il Regolamento UE 20231542 imporrà dal 18 febbraio 2027 l’obbligo di rendere le batterie degli smartphone sostituibili dall’utente finale durante tutto il ciclo di vita del dispositivo. La norma mira a garantire che la sostituzione avvenga senza rischi di danneggiamento e senza necessità di strumenti proprietari, ma diverse clausole tecniche potrebbero limitare l’impatto reale sulla praticità d’uso dei telefoni. Oltre il mito della batteria rimovibile. Molte voci suggeriscono che l’Europa stia forzando un ritorno alle vecchie modalità dei tempi di Nokia, con cover posteriori che si aprono facilmente per cambiare la batteria. La realtà tecnica descritta dalle nuove regole è molto più complessa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Batterie smartphone: la nuova norma UE sfida il design sigillato BATTERIE SMARTPHONE: la verità su SILICIO-CARBONIO, normative e DUAL CELL! Notizie correlate La Commissione Ue sfida lo scrolling sui social: nel mirino il design delle appL’accusa di Bruxelles a TikTok sul design che crea dipendenza potrebbe rappresentare un campanello d’allarme anche per le altre piattaforme social Il... Batterie da 6000mAh: il silicio rivoluziona l’autonomia degli smartphoneLa corsa verso l’autonomia estrema ha raggiunto una soglia critica a gennaio 2026, con la capacità media delle batterie degli smartphone che sfonda... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dal 2027 le batterie di molti prodotti in Europa dovranno essere sostituibili per legge. Non è facile; Cosa significano davvero le nuove regole sulle batterie sostituibili imposte dall’UE; Batterie smartphone rimovibili dal 2027: la nuova legge europea; Batterie rimovibili e dispositivi più longevi: la svolta UE in arrivo nel 2027. Batterie smartphone rimovibili dal 2027: la nuova legge europeaDal 2027 tutti gli smartphone venduti in UE dovranno avere batterie sostituibili. Scopri deroghe, tempistiche e impatto sui consumatori. lifestyleblog.it Dal 2027 le batterie dei tuoi dispositivi dovranno essere sostituibili: cosa cambia con la nuova legge europeaScatta l'obbligo europeo: smartphone, tablet e l'elettronica di consumo dovranno avere batterie rimovibili. Ecco cosa prevede il regolamento ... diregiovani.it Dal 2027 cambia tutto (o quasi) per i device elettronici. L’Unione Europea introduce nuove regole che puntano a rendere le batterie sostituibili e i prodotti più riparabili, con l’obiettivo di ridurre rifiuti elettronici e allungare la vita di smartphone, laptop e altri disp - facebook.com facebook Nuove frontiere per le batterie degli smartphone #HONOR x.com