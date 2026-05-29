Smaltimento rifiuti Mancuso | Onore a Eligi che evidenzia errori della Regione
Federico Eligi, consigliere regionale di maggioranza per +Europa e ex assessore all'ambiente nel Comune di Pisa, ha segnalato errori nella gestione dello smaltimento dei rifiuti da parte della Regione. La sua posizione è stata apprezzata da un rappresentante politico, che ha sottolineato il merito di Eligi nel evidenziare le criticità. La discussione riguarda le modalità e le responsabilità nella gestione dei rifiuti nel territorio regionale.
Pisa, 29 maggio 2026 – “Onore al merito di Federico Eligi, oggi consigliere regionale di maggioranza per +Europa, nonché già assessore all'ambiente del Comune di Pisa”. L’avvocato Francesco Mancuso plaude al consigliere regionale in merito al dibattito scaturito dallo smaltimento dei rifiuti prodotti nella zona dell’Ato Centro negli impianti della costa. “Il motivo è presto detto e sta nell'espressione di quell'unico voto contrario all'interno della maggioranza del consiglio regionale col quale si è opposto alla proroga di quella prassi ormai stabile che vede i rifiuti dell'Ato Centro, per lo più fiorentini, smaltiti presso gli impianti di Ato Costa, in spregio al principio di responsabilità, di prossimità, delle indicazioni date dalla normativa comunitaria, nonché di quelle del Piano Nazionale per la Gestione dei Rifiuti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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