Smaltimento rifiuti Mancuso | Onore a Eligi che evidenzia errori della Regione

Notizia in breve

Federico Eligi, consigliere regionale di maggioranza per +Europa e ex assessore all'ambiente nel Comune di Pisa, ha segnalato errori nella gestione dello smaltimento dei rifiuti da parte della Regione. La sua posizione è stata apprezzata da un rappresentante politico, che ha sottolineato il merito di Eligi nel evidenziare le criticità. La discussione riguarda le modalità e le responsabilità nella gestione dei rifiuti nel territorio regionale.