Terremoto Sudati Conforma | Verifica di progetto evidenzia gli errori

Un terremoto ha causato danni e preoccupazioni in diverse zone del sud. Una verifica di progetto condotta da esperti ha rivelato alcuni errori nelle valutazioni preliminari. La relazione, rilasciata nei giorni scorsi, evidenzia criticità nelle analisi strutturali e nelle procedure di valutazione dei rischi sismici. La situazione ha portato a una revisione delle misure di sicurezza e a un richiamo alla necessità di controlli più accurati. Le autorità stanno seguendo con attenzione gli sviluppi e i risultati delle indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - “La verifica della progettazione indipendente consente di mettere in evidenza le principali casistiche di errore di progettazione che, se non individuate nella fase progettuale, rischiano di diventare possibili contenziosi in fase realizzativa in termini di aumento dei tempi e dei costi”. Così Alessandro Sudati, consigliere delegato Industry Costruzioni di Conforma, a margine della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti. Andata in scena a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera, si tratta dell'evento di riferimento nel panorama italiano sul tema della sicurezza sismica, nonché di un'occasione di confronto tra progettisti, direttori dei lavori, enti di verifica, committenze e imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terremoto, Sudati (Conforma): "Verifica di progetto evidenzia gli errori" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento «Tre persone al giorno subiscono gravi errori giudiziari. La verifica disciplinare fuori dal Csm serve». Parla Stefano ZurloSi stimano circa mille errori l’anno, quindi tre casi al giorno di persone che finiscono in carcere ingiustamente o che subiscono gravi errori... Crollo San Bartolo, periti: “Errori tecnici e lacune nel progetto? Domande chiave Quali errori tecnici hanno ignorato i progettisti durante lo scavo? Perché i nuovi ingegneri non hanno previsto il fenomeno del... Terremoto in Irpinia, il prof Doglioni: Scossa sia stimolo per la verifica di vulnerabilità sismica degli edificiCarlo Doglioni è professore ordinario di geodinamica all'Università Sapienza di Roma ed ex presidente della Società Geologica Italiana e dell'Ingv. Professore, le scosse registrate a Grottolella e ... ilmattino.it Terremoto Campi Flegrei: verifica dei vigili del fuoco su un edificio a Pozzuoli, chiusi siti archeologiciUna verifica dei vigili del fuoco è stata effettuata su un edificio a Pozzuoli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4, registrata dall’Ingv alle 4.55 di oggi con epicentro nella zona dei Campi ... ilmattino.it