Smackdown 29.052026 | inizia il Tour Europeo 2026

Il 29 maggio 2026 si è svolto a Barcellona il primo evento del Tour Europeo di SmackDown, che proseguirà in Italia con Clash in Italy, Raw a Torino e SmackDown a Bologna.

Benvenuti all’analisi di SmackDown del 29 maggio da Barcellona, col primo evento del tour europeo che proseguirà in Italia con Clash in Italy, la prossima puntata di Raw (entrambe a Torino) e poi la prossima puntata di SmackDown a Bologna. Dopo un recap di Saturday Night’s Main Event, aprono Jade Cargill, B-Fab e Michin, con la prima reduce dal pin vincente su Rhea Ripley nel 3 vs 3 e pronta e rivincere il titolo femminile domenica. Mentre parla di come vincerà, arriva proprio la campionessa Rhea Ripley che le ricorda che, a differenza della settimana prima, saranno 1 vs 1, e in un incontro diretto tra le due è nettamente superiore come ha già dimostrato a Wrestlemania e come confermerà a Clash in Italy. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Smackdown 29.05.2026: inizia il Tour Europeo 2026

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Full SmackDown highlights: April 3, 2026

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