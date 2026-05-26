SmackDown 22.052026 | Sami Zayn è ingestibile
Durante l’episodio di SmackDown del 22 maggio, andato in onda dal Rupp Arena di Lexington, Sami Zayn ha avuto comportamenti considerati ingestibili. La puntata ha visto l’atleta coinvolto in diverse tensioni e scontri che hanno caratterizzato la serata. Non sono stati forniti dettagli specifici sui singoli episodi, ma Zayn è stato protagonista di momenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei commentatori.
Benvenuti all’analisi di SmackDown del 22 maggio, puntata andata in onda a Lexington, nel Kentucky, al Rupp Arena. Lo show si apre con la campionessa femminile Rhea Ripley, che ha ben recepito il messaggio di Jade Cargill della settimana prima e la sfida per un match titolato a Torino il 31 maggio. Segue l’arrivo di Charlotte Flail e Alexa Bliss, domani impegnate proprio con Rhea per un 3 vs 3 contro Jade Cargill, B-Fab e Michin. Proprio sul 3 vs 3 riportano l’attenzione le due compagne di Rhea. Già la scorsa settimana Rhea non era presente la settimana prima, e Charlotte ricorda a Rhea che devono sbrigare un suo problema, essendo Jade Cargill interessata all’australiana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Does Sami Zayn have a point
Notizie e thread social correlati
WWE: Sami Zayn difende il titolo US a SmackDown e conferma il suo match per Mania vs Trick WilliamsDurante l’ultima puntata di SmackDown, Sami Zayn ha difeso con successo il titolo US, confermando poi il suo incontro contro Trick Williams a...
WWE: Backlash 2026 si arricchisce, Sami Zayn vs Trick Williams per il titolo USADurante l’ultimo episodio di SmackDown, la WWE ha annunciato un nuovo incontro per l’evento Backlash 2026, previsto per sabato 9 maggio presso la...
Temi più discussi: SmackDown Report 22-05-2026 – WWE; WWE SmackDown 22-05-26: Gunther addormenta Cody Rhodes e Sami Zayn volta le spalle al campione - Highlights; WWE: Risultati WWE SmackDown 22-05-2026; WWE SmackDown 22-05-2026, tutti i risultati.
WWE SmackDown Discussion Thread (May 22, 2026) reddit
BRESSLIN REVIEW: TNA THURSDAY NIGHT IMPACT 21/05/2026 La puntata si apre con il System che si mette ad elencare i loro successi ottenuti, soprattutto Cedric. Proprio lui mette il dito nella piaga riguardo il record battuto, dicendo di essere un record br facebook
WWE: Risultati WWE SmackDown 22-05-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di SmackDown, show della WWE che si è svolto la scorsa notte ... spaziowrestling.it
WWE SmackDown takeaways: Sami Zayn turns back on Cody Rhodes, Blake Monroe debutsCheck out the top takeaways from WWE SmackDown on May 22, 2026, which took place in Lexington, Ky. msn.com