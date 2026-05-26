SmackDown 22.052026 | Sami Zayn è ingestibile

Notizia in breve

Durante l’episodio di SmackDown del 22 maggio, andato in onda dal Rupp Arena di Lexington, Sami Zayn ha avuto comportamenti considerati ingestibili. La puntata ha visto l’atleta coinvolto in diverse tensioni e scontri che hanno caratterizzato la serata. Non sono stati forniti dettagli specifici sui singoli episodi, ma Zayn è stato protagonista di momenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei commentatori.