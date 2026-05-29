sma campania esposto alla corte dei conti su presunti sprechi

Sma Campania è stata oggetto di un esposto alla Corte dei conti, presentato dalla Procura regionale. L’atto mira a verificare la presenza di eventuali sprechi, irregolarità e anomalie all’interno dell’ente. L’esposto non indica dettagli specifici sulle accuse o sui soggetti coinvolti e si limita a richiedere un approfondimento sulle operazioni e sulla gestione dell’azienda. La procedura è ancora in fase preliminare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un esposto alla Procura regionale della Corte dei conti, per accertare l’esistenza di presunti sprechi, irregolarità e anomalie di Sma Campania. A presentarlo è stato Vincenzo Pirozzi, segretario provinciale di Napoli del sindacato Confintesa, ed ex dipendente della società in house della Regione con la mission della cura ambientale. Lo scorso dicembre Pirozzi è stato licenziato, perché l’azienda gli contestava svariate condotte scorrette e infedeli. Il procedimento disciplinare era scaturito da un serie di video pubblicati sui social, nei quali il sindacalista rivolgeva accuse alla gestione societaria. Sma Campania riteneva quelle affermazioni false e denigratorie nei confronti del management. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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