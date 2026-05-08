Un esposto è stato presentato alla Corte dei Conti riguardo al caso Testolin, che coinvolge una spesa di 21 mila euro destinata ai legali. La questione riguarda chi dovrà assumersi la responsabilità di questa somma. La difesa di Testolin è stata descritta come priva di interesse pubblico, alimentando ulteriori dubbi sulla legittimità delle spese sostenute. La vicenda si inserisce in un procedimento legale ancora in corso.

? Punti chiave Chi dovrà rispondere personalmente dei 21 mila euro spesi per i legali?. Perché la difesa di Testolin è stata definita priva di interesse pubblico?. Come influiranno i pareri dei professori sulla decisione della Corte dei Conti?. Quali conseguenze attende la Giunta se il ricorso in appello venisse respinto?.? In Breve Oltre 21 mila euro impegnati per lo Studio Marini di Roma e consulenti.. Pareri pro veritate richiesti ai professori Enrico Grosso e Lupo.. Ricorso di Alleanza Verdi Sinistra presentato nel dicembre 2025 contro la legge 212007.. Sentenza del Tribunale di Aosta emessa il 2 maggio 2026.. Un esposto alla Corte dei Conti della Valle d’Aosta chiede ora di accertare un possibile danno erariale legato alla difesa giudiziaria di Testolin, dopo la sentenza del Tribunale di Aosta del 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Testolin: esposto alla Corte dei Conti per danno erariale

Notizie correlate

La passerella crollata tre volte a Maccastorna. “Indagare il possibile danno erariale”: esposto alla Corte dei ContiMaccastorna (Lodi) – Il crollo ripetuto della passerella ciclopedonale sul fiume Adda, tra Maccastorna e Crotta d’Adda, approda alla Corte dei Conti.

Leggi anche: Corte dei Conti, la riforma delle destre finisce alla Consulta: impugnato il tetto al danno erariale

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Esposto alla Corte dei Conti sul caso Testolin: chiesta un’indagine per presunto danno erariale; Renzo Testolin, decaduto Presidente Valle d’Aosta: cosa succede ora | Superati limite mandati: caos UV-Pd.

Il fuorionda del colloquio tra Grosso e Marra sul caso TestolinDialogo di qualche minuto che solleva il maremoto. Il presidente Marra: «Il professor Grosso non è parte in causa nel processo e io non sapevo che avesse fatto un parere sui mandati di Testolin, me ... lastampa.it