Gabriele Ciavarella ha vinto la seconda edizione dello Slalom Massa-San Carlo, evento valido per il Memorial Umberto Mosti e la Coppa Federico Bernacca. La gara si è svolta sulla pista locale e ha visto il pilota di casa prevalere sugli avversari, confermando il suo successo in questa competizione. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti, concentrandosi sulla prova di abilità tra le curve e le salite del percorso.

La seconda edizione dello Slalom Massa-San Carlo, valido per il Memorial Umberto Mosti e la Coppa Federico Bernacca se l’aggiudica Gabriele Ciavarella. Con la sua Skoda Fabia Rs, il pilota massese ha coperto in 2’46“ 14 i 3,4 km del percorso che si snodava fra il primo tornante di Capaccola e il centro del paese di San Carlo, chiudendo davanti a tutti i 41 partenti (su 48 iscritti). Alle sue spalle è arrivato Damiano Furnari, messinese di nascita e pavese d’adozione, che con la sua Elia Avrio della New Racing For Genova ha accumulato un ritardo di 3“48. Sul terzo gradino del podio, 4“64, si è invece piazzato il carrarino Davide Giovanetti, secondo un anno fa, con la Skoda Fabia Rs della Dimensione Corse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo Slalom Massa-San Carlo parla massese. Trionfa il pilota di casa Gabriele Ciavarella

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