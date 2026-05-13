La terza edizione della “Massa San Carlo regolarità” si è conclusa con un grande successo, attirando numerosi partecipanti e pubblico. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Massa e dedicata a Guido Vagli, conosciuto come il “Lambrettista”, ha visto riconoscimenti speciali assegnati a tre concorrenti: Turri, Manfredi e Vita. La gara si è svolta lungo un percorso stabilito, con prove di regolarità e controlli sui tempi.

Ha avuto un ottimo riscontro la terza edizione della “ Massa San Carlo regolarità “, iniziativa motoristica patrocinata dal Comune di Massa in memoria di Guido Vagli conosciuto da tutti come il “Lambrettista“. E’ stata una giornata ricca di emozioni con oltre 70 auto e moto d’epoca che si sono cimentate in due prove di regolarità dimostrativa. La prima tappa è partita da Poveromo per arrivare nel cuore di Massa, in piazza Aranci; la seconda prova, invece, è arrivata da Massa a San Carlo. Sono stati premiati con un riconoscimento per abilità il dottore Luigi Turri su Porsche 911, Luigi Manfredi su Moto Guzzi 250 Airone Sport e Michele Vita su Lancia Delta HF.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motori Successo della ’Massa San Carlo regolarità’. Riconoscimenti speciali a Turri, Manfredi e Vita

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