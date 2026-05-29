Il Siviglia ha deciso di bloccare la vendita del giocatore. Dopo settimane di trattative e voci di un accordo imminente, il club ha interrotto le negoziazioni senza fornire dettagli aggiuntivi. La decisione è stata comunicata ufficialmente, lasciando in sospeso il futuro del calciatore. La situazione si è evoluta improvvisamente, interrompendo le trattative che sembravano ormai concluse.

Per settimane in Spagna si era parlato di un accordo ormai definito, ma il futuro del Siviglia ha improvvisamente cambiato direzione. La trattativa per il passaggio di proprietà alla cordata guidata da Sergio Ramos si è infatti interrotta bruscamente dopo un incontro decisivo tra le parti. L’ex difensore del Real Madrid, cresciuto proprio nel settore giovanile andaluso, aveva manifestato la volontà di rilanciare il club attraverso un’importante operazione finanziaria. L’intesa iniziale prevedeva l’acquisto dell’80% delle quote societarie per circa 450 milioni di euro, cifra della quale sarebbe stato sottratto il debito del club. Nelle ultime ore, però, il gruppo di investitori legato a Ramos avrebbe presentato una proposta completamente diversa rispetto agli accordi precedenti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Siviglia-Ramos, rottura totale: il club blocca la vendita

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Sergio Ramos es ahora el presidente del club Sevilla

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