Un ex calciatore di 40 anni, ancora attivo, ha concluso la sua carriera e ora fa parte di una cordata che ha rilevato il club di proprietà di una società di investimento. Questa operazione ha evitato il fallimento del club, che era in difficoltà finanziarie da tempo. La nuova gestione è composta da diversi investitori, tra cui l'ex calciatore, e ha portato a un cambio di proprietà che ha permesso di mantenere la società in attività.

Sergio Ramos torna al Siviglia. Ma da proprietario. Il difensore, che ha compiuto 40 anni in marzo ma non si è ancora ufficialmente ritirato come calciatore e ha giocato a Monterrey in Messico fino al dicembre scorso, ha raggiunto un accordo con la proprietà del club, che lo ha cresciuto e lanciato e nel quale era tornato a giocare nella stagione 2023-24, per l’acquisto del pacchetto azionario. L’operazione non è ancora ufficiale perché resta da completare un rilevante iter burocratico, ma la trattativa, avviata a metà gennaio, è stata chiusa. Ovviamente Sergio Ramos non è solo, diciamo che è il frontman di una cordata di soci economicamente solida che fa capo alla società che opera in ambito calcistico Five Eleven Capital che vuole riportare in alto un club in caduta libera.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sergio Ramos torna al Siviglia: la sua cordata rileva il club e evita il crac

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Modri sta facendo di tutto per far firmare Sergio Ramos al Milan.

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