Caso Openda-Juventus | è rottura totale Il club mette sul mercato il belga da 47 milioni

La Juventus ha annunciato ufficialmente la cessione di Loïs Openda, attaccante belga acquistato per circa 47 milioni di euro. La decisione arriva dopo un periodo in cui il giocatore non ha trovato spazio in squadra. Il club ha comunicato che il calciatore è ora disponibile per trattative di trasferimento. La mossa segna una rottura definitiva tra l’attaccante e la società, che ha deciso di mettere sul mercato il calciatore.

La Juventus ha messo ufficialmente sul mercato Loïs Openda. Nonostante un investimento complessivo da 47 milioni di euro tra costo del prestito, obbligo di riscatto e ingaggio, il club bianconero ha comunicato all’entourage dell’attaccante belga l’esclusione dal progetto tecnico per la stagione 202627. La notizia, confermata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, certifica il fallimento dell’operazione condotta con il Lipsia meno di dodici mesi fa. La decisione della dirigenza di Torino risponde a una precisa necessità di revisione tattica e sostenibilità finanziaria. I 47 milioni stanziati per il classe 2000 pesano sensibilmente sul bilancio, rendendo la sua cessione una priorità assoluta per liberare spazio salariale e recuperare liquidità.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Caso Openda-Juventus: è rottura totale. Il club mette sul mercato il belga da 47 milioni Notizie correlate Openda, la Juve si lecca i baffi: due club possono fare sul serio per il belga. Ecco le sue possibili destinazionidi Angelo CiarlettaLa Juve si lecca i baffi: due club possono fare sul serio per Openda, in uscita dal club bianconero. Leggi anche: Lukaku-Napoli, scontro totale: il belga non si presenta da Conte all’allenamento, il club passa alle vie legali Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juve, paradosso Openda: non gioca da 5 partite, ma è scattato l'obbligo di riscatto; Juve, scatta l'obbligo di riscatto per Openda: 40 milioni per 2 gol in stagione; Juve, paradosso Openda: non si vede da un mese, ma è scattato l'obbligo di riscatto. Le cifre; Scatta l'obbligo di riscatto di Openda alla Juventus: i bianconeri matematicamente tra le prime 10, la formula e le cifre per l'acquisto del belga. Juve, caso Openda: riscatto obbligatorio a 46 milioni di un calciatore già in uscitaÈ scattato l’obbligo di riscatto per Lois Openda e la Juventus si trova ora a dover gestire una situazione di mercato tutt’altro che semplice. L’attaccante belga, arrivato in prestito dal Lipsia, era ... it.blastingnews.com Calciomercato Juventus, il futuro di Boga e Openda. Un Panzer per l'attaccoLa Juventus continua a muoversi con pazienza chirurgica anche sul fronte offensivo. Tra i profili monitorati per il futuro dell’attacco spunta Nicolò. tuttomercatoweb.com