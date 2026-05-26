Non sarà una semplice conferenza dedicata al software. La WWDC 2026 di Apple rischia di trasformarsi in uno dei momenti più delicati e simbolici della storia recente dell’azienda. Sul palco del keynote inaugurale dell’8 giugno dovrebbe infatti consumarsi il passaggio di consegne tra Tim Cook e John Ternus, destinato a diventare il nuovo amministratore delegato dal primo settembre. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Bloomberg, quella di Cook sarà l’ultima WWDC da protagonista assoluto dopo quasi quindici anni alla guida del colosso di Cupertino. Un evento che assume un peso ancora maggiore perché arriva nel momento più complicato per Apple sul fronte dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Apple, spunta un misterioso sottodominio GenAI. Al WWDC 2026 presenterà la nuova versione di Siri?

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