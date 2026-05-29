Picchiato e morto a 16 anni dentro a un peschereccio a Siracusa condannato lo scafista
Uno scafista è stato condannato a 21 anni di carcere a Siracusa per aver causato la morte di un ragazzo di 16 anni, ucciso dopo essere stato picchiato su un peschereccio. La sentenza si riferisce a un episodio in cui il minore è stato brutalmente colpito all’interno di un barcone e ha perso la vita a causa delle percosse. La condanna è stata emessa dopo il processo che ha accertato la responsabilità dell’imputato nell’omicidio.
AGI - Uno scafista è stato condannato a Siracusa ad una pena di 21 anni per l'uccisione di un 16enne picchiato dentro un barcone e morto per le percosse subite. La condanna è stata emessa dalla Corte di Assise di Appello di Siracusa nei confronti di Mohamed Abdelrazek, cittadino di origine egiziana ritenuto colpevole dell'uccisione di Yassa Atef Kozman Awad, un ragazzo di 16 anni, morto a luglio del 2022 per insufficienza cardiorespiratoria acuta conseguente al politrauma contusivo. Per lo scafista ribaltata in appello la sentenza di primo grado . Il 16enne era stato trovato cadavere dentro il gavone di un peschereccio arrivato tra il 27 e 28 luglio del 2022 a Portopalo nel Siracusano, con 114 persone a bordo. 🔗 Leggi su Agi.it
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