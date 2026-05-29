picchiato e morto a 16 anni dentro a un peschereccio a siracusa condannato lo scafista

Notizia in breve

Uno scafista è stato condannato a 21 anni di carcere a Siracusa per aver causato la morte di un ragazzo di 16 anni, ucciso dopo essere stato picchiato su un peschereccio. La sentenza si riferisce a un episodio in cui il minore è stato brutalmente colpito all’interno di un barcone e ha perso la vita a causa delle percosse. La condanna è stata emessa dopo il processo che ha accertato la responsabilità dell’imputato nell’omicidio.