Ha ucciso Gabriele Vaccaro | convalidato il fermo del sedicenne
Il giudice ha convalidato il fermo di un ragazzo di 16 anni, accusato di aver ucciso un giovane di 25 anni nel parcheggio Cattaneo vicino al centro storico di Pavia. L'episodio è avvenuto in un'area pubblica e si è concluso con il decesso della vittima, che è stata colpita con un fendente. La procura ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.
È stato convalidato il fermo del 16enne egiziano accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne di Favara morto dopo essere stato colpito da un fendente nel parcheggio Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Lo riporta Ansa.it. La decisione è stata presa poco fa dal giudice al termine.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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