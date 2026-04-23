Ha ucciso Gabriele Vaccaro | convalidato il fermo del sedicenne

Il giudice ha convalidato il fermo di un ragazzo di 16 anni, accusato di aver ucciso un giovane di 25 anni nel parcheggio Cattaneo vicino al centro storico di Pavia. L'episodio è avvenuto in un'area pubblica e si è concluso con il decesso della vittima, che è stata colpita con un fendente. La procura ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.