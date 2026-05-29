Perché Jannik Sinner soffre così tanto il caldo | Forse la pelle chiara Cosa dice il regolamento

Jannik Sinner ha avuto difficoltà a mantenere le energie durante la partita a causa del caldo intenso, che ha colpito soprattutto la sua pelle chiara. Il suo crollo al Roland Garros contro un avversario locale ha messo in luce questa vulnerabilità. Secondo le regole del torneo, le condizioni climatiche sono un fattore che può influenzare le prestazioni dei giocatori, ma non sono previste restrizioni specifiche in caso di alte temperature.

Il crollo al Roland Garros con Cerundolo ha evidenziato il punto debole. "Ogni giocatore ha piccoli problemi. Forse, giocare con il caldo è il mio. ma ci sono una serie di fattori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Jannik Sinner vs Arthur Fils For A Place In The Final! | Madrid 2026 Highlights

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3 Essendo delicato e nato in montagna sicuramente Jannik soffre il caldo. Può gestirlo a volte e lo ha dimostrato ma comunque questi malesseri gli capitano spesso. I crampi arrivano spesso. I malesseri allo stomaco idem. #sinner #rolandgarros x.com

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