Il tennista italiano ha affrontato condizioni di caldo intenso durante la partecipazione a Roland Garros. La sua salute e le prestazioni sono state influenzate dal clima e dal colore dei capelli, che potrebbe aumentare la sensibilità alla luce del sole. La discussione si concentra sul ruolo di un gene mutato, che potrebbe avere un impatto sulla sua risposta fisica alle condizioni ambientali. La questione genetica e le variabili climatiche sono al centro delle analisi di esperti e tifosi.

Questione di geni? Se il ‘caso Sinner’ al Roland Garros arrovella fan e specialisti, il ‘Corriere della Sera’ solleva un interrogativo affascinante che unisce la genetica molecolare allo sport di altissimo livello: la mutazione del gene MC1R – che regala i capelli rossi – può influenzare le performance atletiche di Jannik Sinner? La risposta ci porta a esplorare meccanismi fisiologici complessi, che esulano dal semplice colore dei capelli. Come sottolinea Carlo Centemeri, farmacologo clinico dell’Università di Milano, la questione “va ben oltre il fenotipo estetico”. “Il recettore della melanocortina 1 (MC1R) è infatti un crocevia fondamentale non solo per la dermatologia, ma anche per la neurologia e la farmacologia del dolore, con ricadute dirette sulla gestione dello sforzo fisico estremo”, ricorda lo specialista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner tra caldo e colore dei capelli, il ‘peso’ del gene mutato

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