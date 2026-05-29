Sinner ha ricevuto un trattamento favorevole durante il torneo, con una polemica che ha coinvolto anche il Roland Garros. La situazione è paragonabile all’espressione inglese “kicked while you’re down”, indicando una condizione di svantaggio o difficoltà continuative. La discussione si concentra sulle decisioni prese e sui vantaggi concessi, evidenziando le tensioni tra atleti e organizzazioni. La vicenda ha suscitato commenti e reazioni tra addetti ai lavori e appassionati.

Come si dice in inglese cornuto e mazziato? Sarà una cosa tipo “kicked while you’re down”. Ma il senso è questo. Per Sinner oltre il danno della clamorosa eliminazione dal Roland Garros c’è anche la beffa di una polemica che non si aspettava: rinfacciano agli organizzatori di aver voluto “aiutare” il numero 1 del mondo, facendogli scegliere l’orario di gioco e aiutandolo poi quando era in crisi, in campo. E’ una polemica contro-intuitiva, visto che poi Sinner – entrato in campo a mezzogiorno di una giornata da allerta arancione per il caldo, a Parigi – ha avuto un malore ed ha finito per perdere contro il Cerundolo “minore”, giocando come uno zombie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner ha anche avuto un trattamento di favore: la polemica controsenso sul Roland Garros

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SINNER discute con uno SPETTATORE durante la partita contro Fonseca a Indian Wells

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