Federico Cinà si è fermato al secondo turno di Roland Garros, sconfitt o da Jesper de Jong. Nonostante l’eliminazione, il giocatore entrerà nella top 200 del ranking mondiale. La sua partecipazione al torneo si è conclusa in questa fase, ma il risultato gli consente di migliorare la posizione complessiva. La giornata ha anche visto l’esordio di Jannik Sinner sul Centrale, che ha aperto il programma del giorno.

Federico Cinà si ferma al secondo turno del Roland Garros contro Jesper de Jong, ma chiuderà il torneo entrando nella top 200 mondiale. Domani riflettori su Jannik Sinner, atteso alle 12 sul Philippe-Chatrier contro Cerundolo. Si conclude al secondo turno il bellissimo percorso di Federico Cinà al Roland Garros 2026. Il 19enne palermitano, approdato nel tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni, è stato sconfitto in tre set dall’olandese Jesper de Jong con il punteggio di 6-3 6-1 6-3 in un’ora e 49 minuti di gioco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros, finisce la corsa di Cinà: Sinner apre il programma sul Centrale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Kalinina e Parry spostate sul centrale, azzurro in campo non prima delle 20.15Il match tra Sinner e Tabur a Roland Garros 2026 non è ancora iniziato, con l’azzurro che scenderà in campo non prima delle 20.

Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, l’incognita sul programma tra Madrid e Roland GarrosJannik Sinner si prepara a partecipare ai Masters 1000 di Madrid, dove affronta il suo quinto torneo consecutivo di questa categoria.

Temi più discussi: Pigato, finisce il sogno Parigi: al Roland Garros disco rosso con l’ex n. 3 Stephens; Sinner, al Roland Garros 'regalo a sorpresa': big subito ko, fuori un rivale top; LIVE Sinner-Tabur 6-1 6-3 6-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: vittoria netta dell’azzurro contro la wild-card francese; Roland Garros 2026, Cobolli vince il derby contro Pellegrino: al secondo turno affronterà Wu.

Roland Garros, il sogno di Cinà finisce al secondo turno: il palermitano eliminato da de Jong in tre set ift.tt/NBiwub3 x.com

Roland Garros Uomini R1: [Q] J. Faria ha battuto D. Shapovalov 6-4 7-5 6-4 reddit

Cina si arrende a De Jong: a Parigi finisce la bella avventura dell’azzurroSi chiude al secondo turno del Roland Garros il cammino di Federico Cina, sconfitto dall’olandese Jesper de Jong in un’ora e 48 minuti di gioco sul campo numero sei. Il punteggio finale di 6-3 6-1 6-3 ... latinaoggi.eu

Roland Garros, il sogno di Cinà finisce al secondo turno: il palermitano eliminato da de Jong in tre setIl classe 2007 ko contro l'olandese: 6-3, 6-1, 6-3 il punteggio finale. Buon inizio da parte del giovane tennista che strappa subito il servizio all'avversario concretizzando una delle tre palle break ... palermotoday.it