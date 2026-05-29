Un giovane tennista è stato eliminato al primo turno del Roland Garros, sorprendendo stampa e pubblico. La sua sconfitta è stata definita come un vero e proprio terremoto nel mondo del tennis e un “bombazo” dai media internazionali. La partita si è conclusa con una sconfitta in tre set contro un avversario qualificato. La notizia ha immediatamente fatto il giro dei principali giornali sportivi, che hanno commentato l’evento come uno dei più clamorosi di questa edizione del torneo.

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© Ilfattoquotidiano.it - Sinner fuori dal Roland Garros, lo stupore della stampa internazionale: “Terremoto nel tennis”, “Bombazo”

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