Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026, un risultato che ha sorpreso molti considerando che aveva dichiarato il torneo come obiettivo principale della stagione. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media stranieri, attirando l’attenzione sul suo percorso in questa edizione del torneo. La sconfitta interrompe la sua corsa nel major francese, lasciando spazio a discussioni sui prossimi impegni.

Jannik Sinner, indiscusso numero uno del tennis mondiale, eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 che lui stesso aveva definito il principale obiettivo della sua stagione, è una notizia che fa rumore e rimbalza sui media internazionali. L’eliminazione di Jannik Sinner ha infatti fatto subito il giro del mondo aprendo le homepage dei principali quotidiani sportivi.?Bombazo: el calor elimina a Sinner?El italiano desfallece y pierde ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, que fue muy inteligente y puso fin a la racha de 30 victorias del número uno.?? @ASnalbarran desde París https:t.coPRwAygWj2u — As Más Deporte (@AsMasDeporte) May 28, 2026 In Spagna ‘As’ e Marca’ parlano di “bombazo” e si soffermano, più che sull’avversario del tennista azzurro, Juan Manuel Cerundolo, sul fattore caldo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner fuori dal Roland Garros 2026: la notizia sui media stranieri

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