Sinner e ora? Dal ko al Roland Garros al sogno del bis a Wimbledon il programma di Jannik

Jannik Sinner è stato eliminato prematuramente al Roland Garros, suscitando discussioni tra gli appassionati. Dopo aver giocato molto negli ultimi mesi, il suo percorso si interrompe prima del previsto nel torneo parigino. Questa sconfitta apre nuove domande sul suo stato di forma e sul suo programma futuro, mentre i tifosi seguono con attenzione le prossime tappe del suo calendario.

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha giocato troppo negli ultimi mesi? L'eliminazione prematura del fuoriclasse azzurro al Roland Garros fa discutere gli appassionati e continuerà a essere un tema all'ordine del giorno nelle prossime settimane. Intanto, Jannik ha lasciato intuire che adesso avrà bisogno di una pausa dopo gli 'straordinari' in giro per il mondo tra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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