Il torneo di Roland Garros 2026 è iniziato, con Jannik Sinner che scenderà in campo il 28 maggio. Gli italiani in gara sono anche altri tennisti tra cui un qualificato e un eventuale lucky loser. Il programma completo prevede le prime giornate di qualificazioni dal 22 maggio, con il tabellone principale che si apre il 28 maggio e si conclude il 7 giugno. Le partite si svolgono sulla terra battuta, con turni diurne e serali.

Il grande tennis torna protagonista con il via del Roland Garros 2026, secondo Slam stagionale e appuntamento più atteso della primavera sulla terra battuta. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, numero uno del mondo e grande favorito del torneo dopo il forfait di Carlos Alcaraz, costretto a saltare Parigi per infortunio. Per il campione azzurro il Roland Garros rappresenta l’unico Slam ancora mancante in bacheca. Dopo la finale persa nel 2025 contro Alcaraz, al termine della partita più lunga nella storia del torneo, Sinner torna a Parigi con un obiettivo chiarissimo: conquistare finalmente il titolo sulla terra rossa francese. Indice. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Roland Garros 2026 al via: quando gioca Jannik Sinner, gli italiani in campo e il programma completo

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