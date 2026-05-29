Il numero uno del tennis è stato costretto a fermarsi a Parigi a causa di malessere e crampi durante il match. Dopo aver vinto il primo set, ha mostrato segni di debolezza e ha chiesto assistenza medica. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle cause del malessere, ma si evidenzia un peggioramento improvviso delle sue condizioni fisiche. Lo stress mentale potrebbe aver contribuito al suo crollo, influendo sulla sua performance in campo.

? Domande chiave Perché il malessere fisico ha distrutto il vantaggio di Sinner?. Come ha influito lo stress mentale sul crollo del numero uno?. Chi è il nuovo favorito per il titolo dopo l'uscita di Sinner?. Quali giovani talenti stanno approfittando del vuoto lasciato dai top player?.? In Breve Sinner passa dal vantaggio di 5-1 nel terzo set alla sconfitta finale. Berrettini batte Rinderknech con l'85% di punti vinti sulla prima di servizio. Cobolli elimina Wu e Arnaldi supera Tsitsipas nel tabellone Roland Garros. Il diciassettenne Kouamé vince il match contro Vallejo al super tie-break del quinto. Il Philippe Chatrier di Parigi ha vissuto un giovedì 28 maggio totalmente imprevedibile quando Jannik Sinner, dopo un controllo totale nei primi due set, è crollato improvvisamente contro Juan Manuel Cerundolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner crolla a Parigi: malessere e crampi fermano il numero 1

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