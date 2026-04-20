Jannik Sinner ha esaminato il tabellone del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, analizzando i potenziali avversari che potrebbe incontrare nelle prossime fasi. La sua presenza in finale potrebbe garantirgli il primo posto nel ranking mondiale fino al torneo di Parigi, a patto che raggiunga la finale. La competizione si sta svolgendo sulla terra battuta, con diversi tennisti di alto livello ancora in corsa.

Jannik scenderà in campo venerdi o sabato nel torneo della capitale spagnola. Punta alla quinta vittoria consecutiva in un Masters 1000 Jannik Sinner ha scoperto il tabellone e i possibili avversari del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. L’azzurro esordirà al secondo turno (venerdì o sabato), avendo ricevuto un bye nel primo. A sfidare l’azzurro sarà un qualificato, mentre al terzo turno potrebbe attenderlo uno tra l’americano Alex Michelsen o il canadese Gabriel Diallo. Ottavi di finale potenziali contro lo statunitense Tommy Paul o il ceco Tomas Machac.Ai quarti invece attenzione alla sfida con l’australiano Alex De Minaur, il russo Andrej Rublev o il brasiliano Joao Fonseca, già battuto, seppur con qualche difficoltà, a Indian Wells.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner, se va in finale a Madrid resta numero uno fino a Parigi

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