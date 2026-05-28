Sinner eliminato dal Roland Garros malore improvviso per il numero 1 al mondo | Non so se sia il caldo o i crampi - VIDEO

Jannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros dopo un malore improvviso durante il terzo set contro Francisco Cerúndolo. Dopo aver accusato il problema, il tennista ha dichiarato di non sentirsi bene e di aver bisogno di vomitare. Non è stato possibile continuare la partita a causa del malore, che potrebbe essere stato causato dal caldo o da crampi.

Sinner dopo il malore improvviso ha detto: “Non mi sento bene ho bisogno di vomitare” Jannik Sinner eliminato al Roland Garros dopo un malore improvviso accusato durante il terzo set contro Francisco Cerúndolo. Il numero 1 al mondo si è fermato sul 5-4 (0-40), visibilmente provato e in diffic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Dramma Sinner, eliminato dal Roland Garros. Il caldo lo ferma, il malore sul 5-1 del terzo set

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