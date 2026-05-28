Sinner crollo fisico al Roland Garros per una ‘cascata fisiologica’ | cosa è successo

Jannik Sinner si è ritirato dal Roland Garros 2026 a causa di un improvviso crollo fisico. Durante il match contro Juan Manuel Cerundolo, il numero uno del mondo ha mostrato segni di affaticamento e ha dovuto abbandonare il campo. La causa è stata una “cascata fisiologica”, secondo le fonti mediche. L’atleta non ha completato il gioco e ha lasciato il torneo anzitempo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner fuori dal Roland Garros 2026. Il numero 1 del mondo crolla fisicamente e perde contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. "Non avevo più energie, farò dei controlli", ha detto l'azzurro nella conferenza stampa del match. In campo, Sinner ha avvertito problemi muscolari, crampi e conati di vomito. Un malessere generale, non riconducibile. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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SINNER CROLLA AL ROLAND GARROS ELIMINATO PER UN MALORE

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