Sinner cosa c' è dietro la clamorosa sconfitta al Roland Garros | la notte insonne il crollo mentale e la sindrome da affaticamento

Da ilmessaggero.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la sconfitta al Roland Garros, si è parlato di insonnia e stanchezza mentale come fattori che hanno influenzato le prestazioni. È stato riferito che il giocatore ha affrontato notti senza sonno e un calo psicologico, che hanno contribuito al risultato. La sconfitta è stata definita come un “upset”, cioè una vittoria inattesa di un giocatore meno quotato rispetto all’avversario.

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Gli inglesi la chiamano "upset". Ovvero la vittoria inaspettata di chi è sfavorito (underdog) sul favorito. È quanto è successo all'argentino Juan Manuel Cerundolo, che ha sconfitto in 5 set il numero uno al mondo Jannik Sinner. Un risultato incredibile, storico. L'argentino ha anche infranto un record che non accadeva dal 1998: è diventato il tennista con il ranking più basso (56° classificato) a battere il numero uno di Roland Garros. Non accadeva da quando cui Ramon Delgado (97° classificato) sconfisse Pete Sampras nel 1998. Ma cosa c'è dietro il crollo? . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Sinner, cosa c'è dietro la clamorosa sconfitta al Roland Garros: la notte insonne, il crollo mentale e la sindrome da affaticamento
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