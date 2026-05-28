Dopo la sconfitta al Roland Garros, si è parlato di insonnia e stanchezza mentale come fattori che hanno influenzato le prestazioni. È stato riferito che il giocatore ha affrontato notti senza sonno e un calo psicologico, che hanno contribuito al risultato. La sconfitta è stata definita come un “upset”, cioè una vittoria inattesa di un giocatore meno quotato rispetto all’avversario.

Gli inglesi la chiamano "upset". Ovvero la vittoria inaspettata di chi è sfavorito (underdog) sul favorito. È quanto è successo all'argentino Juan Manuel Cerundolo, che ha sconfitto in 5 set il numero uno al mondo Jannik Sinner. Un risultato incredibile, storico. L'argentino ha anche infranto un record che non accadeva dal 1998: è diventato il tennista con il ranking più basso (56° classificato) a battere il numero uno di Roland Garros. Non accadeva da quando cui Ramon Delgado (97° classificato) sconfisse Pete Sampras nel 1998. Ma cosa c'è dietro il crollo? . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner, cosa c'è dietro la clamorosa sconfitta al Roland Garros: la notte insonne, il crollo mentale e la sindrome da affaticamento

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SINNER OUT DAL ROLAND GARROS Finisce male il torneo parigino di Sinner, che in vantaggio di due set a zero e per 5-1 nel terzo set è stato colto da un malore, probabilmente dovuto al gran caldo. Da quel momento ha subito 18 punti di fila da Cerun x.com

Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit

Roland Garros: crollo di Sinner a Parigi, si sente male ed è eliminato. 'Ero senza energie, sconfitta difficile da accettare''Era caldo ma non terribilmente, ora devo recuperare anche mentalmente'. Battuto da Cerundolo 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. lI n.1 era a un passo dalla vittoria nel terzo set, poi in grave difficoltà. L'ar ... ansa.it

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