Cacciari ha commentato il crollo di Sinner a Roland Garros, definendolo più grave del previsto. La sconfitta del tennista italiano, che ha subito una netta perdita, sta suscitando discussioni sulla sua condizione e sul livello di competizione. La partita si è conclusa con un risultato che ha evidenziato difficoltà evidenti. La vicenda resta al centro delle analisi, con attenzione anche alle ripercussioni sul futuro del giocatore.

La netta sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros continua a far discutere per le modalità con cui è maturata. Il numero uno del ranking, in controllo del match contro Juan Manuel Cerundolo e avanti di due set, ha accusato un malessere improvviso che ha modificato in modo evidente l’andamento dell’incontro, aprendo la strada alla rimonta dell’avversario. Dopo l’episodio, l’azzurro è apparso in difficoltà: ritmo ridotto, minore efficacia negli scambi e segnali fisici che non gli hanno consentito di mantenere il livello mostrato nella prima parte della partita. L’argentino ha così completato un recupero considerato fino a quel momento improbabile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sinner, Cacciari lancia l’allarme dopo il crollo: “È più grave del previsto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma teme che l’infortunio di Wesley sia più grave del previsto dopo la sconfitta per 2-1.Roma monitora con attenzione le condizioni di Wesley dopo la partita in cui ha subito un infortunio che ha contribuito alla sconfitta per 2-1.

Le ricerche del disperso nel crollo di un ponte in Abruzzo sono più complicate del previstoLe operazioni di ricerca di una persona dispersa dopo il crollo di un ponte in Abruzzo continuano senza sosta da giovedì sera.

Temi più discussi: Io lo dico da anni questo. Cosa? Tutto. Venezia travolta da demoni in infradito con l'alluce valgo, l'ironia di Cacciari-Pantani a Che tempo che fa; Sinner, Cacciari lo stronca: Contro Federer e Nadal perderebbe. Finale Roma? Noiosa; Venezia Cacciari stronca la sinistra di Schlein | Difficile immaginare una debacle così pesante.

Cacciari: Sinner imbattibile perché non gioca con Federer, Nadal e Djokovic. Più bravi, più classeIl filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari non ha dubbi: Sinner perderebbe con Federer e Nadal. Erano certamente più bravi, avevano più classe. Leggi le notizie prima degli altri. Porta F ... fanpage.it

Massimo Cacciari: Sinner? Risultati incredibili, ma non gioca con Federer e NadalTennis - Interviste | Il filosofo intervenuto alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora prosegue: Il livello medio del tennis di oggi non è quello di 10-15 anni fa ... ubitennis.com