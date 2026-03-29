Roma monitora con attenzione le condizioni di Wesley dopo la partita in cui ha subito un infortunio che ha contribuito alla sconfitta per 2-1. La società sta valutando eventuali esami diagnostici per determinare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sul giocatore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La situazione in casa Roma si fa sempre più drammatica dopo che Wesley ha subito un infortunio durante il servizio internazionale con il Brasile. Mentre la squadra è già in preda a una crisi di infortuni, la notizia non fa altro che aggravare un quadro già difficile in vista della sfida cruciale contro l’Inter, attuale capolista del campionato. Wesley, che ha giocato nel recente amichevole persa dal Brasile contro la Francia, ha dovuto ritirarsi anticipatamente a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Al momento è necessario eseguire ulteriori accertamenti per avere un quadro più chiaro sulle sue condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Roma teme che l’infortunio di Wesley sia più grave del previsto dopo la sconfitta per 2-1.

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