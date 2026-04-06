Le operazioni di ricerca di una persona dispersa dopo il crollo di un ponte in Abruzzo continuano senza sosta da giovedì sera. Finora, i soccorritori hanno recuperato soltanto una targa e alcuni frammenti, mentre si intensificano le difficoltà legate alla complessità del terreno e alle condizioni sul luogo dell’incidente. Le squadre di soccorso lavorano ininterrottamente per individuare eventuali altri segni di vita o corpi.

Vanno avanti da più di quattro giorni le ricerche di un uomo di 53 anni disperso dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno, lungo la strada statale 16 Adriatica, al confine tra l’Abruzzo e il Molise. I vigili del fuoco stanno perlustrando il fiume con sommozzatori e squadre specializzate per il soccorso fluviale. Le operazioni però sono complicate dalla piena del corso d’acqua e dalla corrente, che hanno smosso una grande quantità di fango e modificato il letto del fiume, trascinando via alberi e terra. #Maltempo #Campobasso, crollo ponte su SS16, a Montenero di Bisaccia: proseguono le ricerche dell’uomo disperso. Oggi #vigilidelfuoco in azione con sommozzatori, squadre ordinarie e fluviali che perlustrano le sponde e i fondali del Trigno #5aprile 10:30 pic. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le ricerche del disperso nel crollo di un ponte in Abruzzo sono più complicate del previsto

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Una corsa bella, pulita, senza ondeggiamenti. A Sulmona bagno di folla per la sacra rappresentazione della Madonna che scappa in piazza GUARDA IL VIDEO ---> https://shorturl.at/gbBVa #Tradizioni #Abruzzo facebook

Lunedì #6aprile #allertaARANCIONE per rischio idrogeologico in Molise e su settori dell’Abruzzo #allertaGIALLA su altri settori dell’Abruzzo Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #prote x.com