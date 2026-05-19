Una notizia che ha sorpreso il mondo del calcio riguarda un ex calciatore che ha ricevuto una diagnosi di sclerosi multipla. Nonostante la gravità della condizione, è stato annunciato che potrà continuare ad allenarsi e giocare. La notizia ha temporaneamente fermato le partite in corso, facendo concentrare l’attenzione su un tema diverso rispetto alle dinamiche di campo. La diagnosi è stata comunicata ufficialmente dal suo staff medico, senza ulteriori dettagli sul trattamento o le tempistiche.

Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Malagò: «Conte e Ranieri? Penso che solo un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa. Bisogna capire le disponibilità» Abete: «Chi vedo come Ct dell’Italia? Non vedo nessuno, per il momento c’è Baldini. Chi sarà presidente valuterà» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diagnosi terribile per l’ex nerazzurro: sclerosi multipla, ma potrà continuare a giocare

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