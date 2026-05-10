Il Pharma & Healthcare Day organizzato all’università ha visto la partecipazione di oltre 300 studenti e laureati, accompagnati da dieci aziende del settore. Durante l’evento, sono stati realizzati centinaia di colloqui per favorire incontri tra giovani professionisti e aziende. La giornata si è svolta con un grande interesse da parte dei partecipanti, interessati a scoprire le opportunità di lavoro e le prospettive nel campo farmaceutico e sanitario.

Pisa, 10 maggio 2026 – Oltre 300 studenti e laureati, 10 aziende, centinaia di colloqui conoscitivi per la sessione relativa ai servizi del career service e oltre 50 incontri tra ricercatori e imprese nell’ambito della sessione Research-to-Business Matchmaking: si è concluso con un bilancio estremamente positivo il Pharma & Healthcare Day dell’Università di Pisa, che si è svolto mercoledì 6 maggio al Centro Congressi MACC - Meeting Art Craft Center della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, a Pisa. Organizzata dal Career Service e dall’Unità Rapporti con le Imprese e Accelerazione di Impresa dell’Università di Pisa insieme a Unione...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A caccia di talenti: oltre 300 studenti al Pharma & Healthcare Day dell’Università

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