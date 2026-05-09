Giovani talenti e industria | oltre 300 studenti e laureati al ' Pharma & Healthcare Day' dell’Università
Si è appena concluso il 'Pharma & Healthcare Day' organizzato dall’università, evento che ha visto la partecipazione di oltre 300 studenti e laureati. Durante la giornata, dieci aziende hanno incontrato i giovani attraverso centinaia di colloqui informativi organizzati dal servizio di orientamento professionale. Inoltre, si sono svolti più di 50 incontri tra ricercatori e imprese, nell’ambito della sessione dedicata al collegamento tra ricerca e mercato.
Oltre 300 studenti e laureati, 10 aziende, centinaia di colloqui conoscitivi per la sessione relativa ai servizi del career service e oltre 50 incontri tra ricercatori e imprese nell’ambito della sessione Research-to-Business Matchmaking: si è concluso con un bilancio estremamente positivo il.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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