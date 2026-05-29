Simone Biles ha annunciato di aver deciso di prendersi una pausa dall’attività sportiva, dichiarando di detestare l’esercizio fisico. La ginnasta, nota per aver raggiunto risultati straordinari nel suo sport, ha affermato di meritare un periodo di riposo dopo anni di impegno intenso. La sua scelta arriva dopo un lungo percorso di competizioni e successi nel mondo della ginnastica artistica.

Simone Biles fa parte del club ristrettissimo delle leggende dello sport. Federer, LeBron, Valentino Rossi, Phelps, quella gente lì. Undici medaglie olimpiche e 30 titoli mondiali (23 ori.). Sono già due anni che non gareggia più, e ne mancano altrettanti alle Olimpiadi di Los Angeles, quando, se fosse ancora in attività, avrebbe “solo” 31 anni. E della ginnastica, racconta al Paìs, le manca tutto tranne che. lo sport. “Mi manca soprattutto il cameratismo, il tempo trascorso con le mie compagne di squadra e anche le belle vibrazioni che avevo con gli allenatori ogni giorno. Ma allo stesso tempo, è molto bello avere questa libertà. È una pausa mentale e fisica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Simone Biles: “Detesto l’esercizio fisico. Dopo tanto tempo, mi merito una pausa”

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Simone Biles Looking Beautiful for her Husbands Game as usual

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