All'età di 18 anni, l'attrice ha raccontato a un festival internazionale di aver vissuto un periodo di grande intensità a causa del successo del suo film. Ha spiegato di aver dovuto prendersi una pausa per affrontare tutto ciò che comportava questa popolarità improvvisa. L'incontro si è svolto durante una manifestazione dedicata al cinema, dove ha condiviso alcuni dettagli della sua esperienza recente.

«La visibilità mi spaventa», rivela Arnò. «Essere sotto i riflettori ha i suoi lati positivi e Buon Camino mi ha dato tanto, ma sono una persona molto riservata. Per fortuna ho avuto a fianco i miei genitori e i miei amici che mi hanno aiutata a mantenere una cosa che per me è importantissima, la normalità». La visibilità ha portato la giovane star del nostro cinema a confrontarsi anche i lati negativi della fama. «Sui social ho ricevuto complimenti e tante critiche. In generale c’è una disumanizzazione della figura dell'attore e delle figure pubbliche. La gente si sente legittimata a scrivere tantissime cattiverie solo perché uno ha deciso di esporsi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Letizia Arnò: «Il successo di Buen Camino mi ha travolto come un tornado. Ho dovuto prendere una pausa. Era tanto da sostenere a 18 anni»

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