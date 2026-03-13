Simone Bonaccorsi ha preso parola dopo la scelta di Sara Guadenzi a Uomini e Donne. Per settimane, Bonaccorsi ha corteggiato la donna e si è mostrato molto vicino a lei. Dopo l’esito della decisione, ha commentato con una frecciatina, affermando che il tempo ha confermato qualcosa. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra i presenti e i telespettatori.

Per settimane Simone Bonaccorsi ha corteggiato Sara Guadenzi a Uomini e Donne e sembrava esserci molta intesa tra loro. L'ex corteggiatore però ad un certo punto ha deciso di abbandonare il programma perché aveva dei dubbi in merito all'interesse della tronista nei suoi confronti. Ieri Sara ha fatto la sua scelta nel dating show, non era previsto infatti il suo gesto ha lasciato tutti senza parole. L'ex tronista ha deciso di iniziare una relazione sentimentale con Alessio Rubeca dopo che Tina Cipollari l'ha più volte attaccata in studio. Dopo la scelta di Sara Guadenzi avvenuta nell'ultima registrazione della trasmissione Simone Bonaccorsi le ha lanciato una pungente frecciatina sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Simone Bonaccorsi lancia una frecciatina a Sara dopo la scelta: “Il tempo ha confermato…”

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