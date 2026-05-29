Silvio Baldini svela il contenuto della telefonata di Donnarumma | Non mi sembrava vero le Olimpiadi

Il portiere e capitano della nazionale ha contattato il CT prima delle ultime convocazioni, esprimendo disponibilità anche in vista delle Olimpiadi. Durante una conversazione, ha commentato che la proposta lo ha sorpreso e lo ha fatto sentire entusiasta. Nessun altro calciatore ha comunicato con il tecnico in quel periodo. La telefonata è stata l’unica conferma di coinvolgimento diretto di un giocatore azzurro in quella fase.

Il CT dell'Italia Silvio Baldini ha raccontato che Gigio Donnarumma è stato l'unico calciatore azzurro che lo ha contattato prima delle ultime convocazioni: il portiere e capitano della nazionale ha dato la sua disponibilità, anche in ottica Olimpiadi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sal da Vinci svela il contenuto della telefonata con la premier Meloni: “Ecco cosa mi ha detto”Sal da Vinci ha rivelato il contenuto di una telefonata con la premier Meloni, durante la quale sono state discusse questioni politiche in vista del...

McColgan insanguinata al traguardo della Maratona di Londra: “Sembrava che il piede mi fosse esploso”Durante la Maratona di Londra, l’atleta britannica si è fermata al traguardo con una scarpa sporca di sangue, visibilmente insanguinata.

Temi più discussi: Baldini, scacco matto… alla Nazionale. È l’Italia più giovane di sempre; Nasce la nuova Italia, Silvio Baldini premia il lavoro della Juventus: tra i convocati anche due gioiellini della Next Gen; Il calciatore africese del Catanzaro, Favasuli, convocato in nazionale dal CT Baldini; Amichevole Grecia-Italia a forte rischio: i greci delusi vogliono far saltare la sfida.

Italia, Silvio Baldini può diventare il futuro ct azzurro? La macumba della fidanzata, il silenzio delle montagne, il tavolo spaccatoChi è il ct dell'Under 21 Silvio Baldini promosso ad interim in Nazionale, una vita e una carriera sulle montagne russe: gioie e dolori di un'esitenza vissuta fuori dagli chemi e se fosse lui la scelt ... sport.virgilio.it

Silvio BaldiniTutte le ultime notizie e le info su Silvio Baldini, l'allenatore toscano arrivato fino alla guida della Nazionale Italiana ... sport.virgilio.it