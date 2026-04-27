McColgan insanguinata al traguardo della Maratona di Londra | Sembrava che il piede mi fosse esploso

Durante la Maratona di Londra, l’atleta britannica si è fermata al traguardo con una scarpa sporca di sangue, visibilmente insanguinata. La corsa si è protratta per lei in condizioni molto difficili, tanto che ha descritto la sensazione di un piede “come se fosse esploso”. La gara si è conclusa con questa scena, testimoniando le gravi difficoltà incontrate lungo il percorso.