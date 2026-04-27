McColgan insanguinata al traguardo della Maratona di Londra | Sembrava che il piede mi fosse esploso
Durante la Maratona di Londra, l’atleta britannica si è fermata al traguardo con una scarpa sporca di sangue, visibilmente insanguinata. La corsa si è protratta per lei in condizioni molto difficili, tanto che ha descritto la sensazione di un piede “come se fosse esploso”. La gara si è conclusa con questa scena, testimoniando le gravi difficoltà incontrate lungo il percorso.
Eilish McColgan ha chiuso la Maratona di Londra con una scarpa da ginnastica inzuppata di sangue. Una gara che è stata un calvario per la mezzofondista britannica.🔗 Leggi su Fanpage.it
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