Sal da Vinci svela il contenuto della telefonata con la premier Meloni | Ecco cosa mi ha detto

Sal da Vinci ha rivelato il contenuto di una telefonata con la premier Meloni, durante la quale sono state discusse questioni politiche in vista del referendum sulla riforma della magistratura, che si terrà tra dieci giorni. Le parole scambiate sono state al centro di attenzione, con alcune frasi che hanno suscitato interpretazioni oltre il semplice significato originale. La discussione ha coinvolto espressioni come “Per sempre sì”.

Il cantautore napoletano: "Parole che volano nel web che diventano gigantesche. Telefonata di 30 secondi, la presidente aveva altro da fare” A dieci giorni dal voto per il referendum sulla riforma della magistratura, le parole “sì” e “no” possono assumere significati politici prima impensabili e una locuzione come “Per sempre sì” non sfugge alla tentazione di interpretazioni che trascendono il sentimento. E mentre a Roma si registrano flash mob (a piazza Cavour, davanti al Palazzo della Cassazione) per il sì al referendum con striscioni che recitano "Sarà per sempre sì", Sal da Vinci, che ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone che viene intonata in piazza a squarciagola, è costretto a smentire una narrazione che si è diffusa fra palchi e Palazzo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

