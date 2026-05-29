Sicurezza urbana 19 milioni ai Comuni per nuove telecamere | Sicilia tra le regioni prioritarie

Notizia in breve

Il governo ha destinato 19 milioni di euro ai Comuni per l’installazione di nuove telecamere di sicurezza urbana. La Sicilia rientra tra le regioni considerate prioritarie per l’assegnazione di questi fondi. La ripartizione avverrà secondo criteri di priorità stabiliti dall’amministrazione centrale. Le risorse saranno utilizzate per potenziare i sistemi di sorveglianza nelle aree urbane considerate più a rischio. La distribuzione avverrà attraverso bandi specifici, con tempi e modalità ancora da definire.