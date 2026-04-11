Calabria 2,2 milioni per nuove telecamere | più sicurezza nei comuni

La Regione Calabria ha approvato uno stanziamento di 2,2 milioni di euro destinato ai comuni della regione. La cifra è destinata all’acquisto e all’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. L’obiettivo è rafforzare i sistemi di sicurezza nelle aree considerate più vulnerabili, con l’intento di contrastare la microcriminalità. La misura coinvolge diversi comuni calabresi, che riceveranno fondi per migliorare la sorveglianza nelle zone più a rischio.

La Regione Calabria ha stanziato un fondo da 2,2 milioni di euro destinato ai comuni calabresi per potenziare i sistemi di videosorveglianza e contrastare la microcriminalità nelle zone più fragili del territorio. L’iniziativa, che mira a incrementare la sicurezza urbana e la coesione sociale, si inserisce nel Programma operativo complementare (Poc) 2014–2020 attraverso l’Asse 9 focalizzato sull’inclusione sociale, seguendo le linee guida della politica di coesione europea. Tecnologia e infrastrutture per il presidio del territorio. Il piano finanziario non si limita alla semplice acquisto di dispositivi, ma punta a una trasformazione strutturale delle capacità di monitoraggio locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, 2,2 milioni per nuove telecamere: più sicurezza nei comuni Sicurezza in Calabria: 2,2 milioni per le telecamere nei ComuniLa Regione Calabria ha reso disponibile un fondo di 2,2 milioni di euro per finanziare l’installazione e il potenziamento di sistemi di... Regina protetta: 9 nuove telecamere in città: "Più sicurezza grazie a un presidio costante"In arrivo altre 9 telecamere sulla città, tra targasystem e apparecchi di videosorveglianza. Temi più discussi: Videosorveglianza, dalla Regione Calabria un bando da 2,2 milioni per i Comuni · CosenzaChannel.it; Sicurezza urbana, bando della Regione Calabria per la videosorveglianza: 2,2 milioni ai Comuni; Sostegno allo sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata e dei centri di raccolta: pubblicato l’avviso in pre-informazione; Sicurezza e legalità in Calabria: 2,2 milioni di euro per la videosorveglianza nei Comuni. Videosorveglianza, dalla Regione Calabria un bando da 2,2 milioni per i ComuniFinanziamenti per nuovi impianti o per il potenziamento di quelli esistenti: domande entro il 30 aprile 2026, ma potranno partecipare solo gli enti con progetti già approvati e immediatamente cantiera ... cosenzachannel.it Calabria, Regione: pubblicato avviso da 2,2 mln per videosorveglianza nei Comunipubblicazione dell’Avviso Realizzazione di impianti di videosorveglianza a tutela della legalità e della sicurezza urbana ... ilmetropolitano.it Sanità Calabria, Santoianni: “Dopo 17 anni svolta attesa, ora responsabilità piena”: La chiusura del commissariamento della sanità calabrese segna un passaggio significativo per la Regione, ponendo fine a un periodo durato quasi due decenni. A evidenziarl - facebook.com facebook Sarcofago romano con scena pastorale (II secolo d.C.), ubicato nel museo archeologico di Locri (RC). #Calabria x.com