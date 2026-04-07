La regione Calabria ha stanziato 2,2 milioni di euro destinati all’installazione e al miglioramento di telecamere di videosorveglianza nei diversi comuni. La somma sarà distribuita per finanziare interventi di sicurezza urbana e per rafforzare la presenza di sistemi di controllo nelle aree pubbliche. Questa iniziativa mira a rafforzare le misure di sicurezza nel territorio e a combattere l’illegalità attraverso l’uso di tecnologie di videosorveglianza.

La Regione Calabria ha reso disponibile un fondo di 2,2 milioni di euro per finanziare l’installazione e il potenziamento di sistemi di videosorveglianza nei comuni del territorio, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza urbana e contrastare l’illegalità. L’iniziativa, formalizzata tramite il Decreto n. 5439 del 2 aprile 2026, vede il coinvolgimento diretto della dirigente generale Eugenia Montilla e della dirigente di settore Antonella Sette, che hanno firmato il provvedimento. Le amministrazioni locali possono presentare le proprie domande a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul portale regionale, avendo tempo fino alle ore 13 del 30 aprile 2026 per completare l’iter. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza in Calabria: 2,2 milioni per le telecamere nei Comuni

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