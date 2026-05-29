Siamo la Polizia Postale | truffatori usano il numero vero della questura di Bari per svuotare i conti correnti

I truffatori stanno usando il numero reale della Polizia Postale di Bari, 0805920611, per ingannare le vittime. La chiamata sembra provenire dall'ente ufficiale, ma in realtà è gestita da malintenzionati che cercano di svuotare i conti correnti delle persone. Il metodo consiste nel convincere chi riceve la telefonata a fornire dati sensibili o a seguire istruzioni che compromettono la sicurezza finanziaria. La Polizia Postale ha avvertito che il numero è stato utilizzato senza autorizzazione.

Il numero che appare sul display è quello vero della Polizia Postale di Bari - 0805920611 - ma dall'altra parte del telefono ci sono i truffatori. È la tecnica del "caller ID spoofing": attraverso strumenti informatici è possibile falsificare il numero visualizzato sul dispositivo della vittima. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Quattro arresti a Catania da parte della Polizia Postale. Detenevano immagini pedopornografiche.

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