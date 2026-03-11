Falsi link delle banche per svuotare i conti correnti e poi riciclare i soldi | l' operazione

Un gruppo di truffatori si spacciava per operatori di banca e inviava link falsi ai clienti, ingannandoli e convincendoli a inserire i propri dati su siti web contraffatti. Sono 89 le vittime finora identificate in questa operazione, che mirava a svuotare i conti correnti e a riciclare i soldi. Le autorità hanno intercettato l’attività e stanno indagando sui responsabili.

Spacciandosi per operatori di banca, convincevano le vittime - che sono 89 - a inserire i propri dati su siti web contraffatti, creati appositamente, dopo aver inviato loro un link. Così, gli indagati riuscivano a versare su conti correnti appena aperti da 'teste di legno' i soldi presenti sui.