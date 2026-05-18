Truffe telefoniche con il numero della Questura | l’allerta della Polizia di Stato di Bergamo

La Polizia di Stato di Bergamo ha diffuso un avviso riguardo a un aumento di truffe telefoniche in cui i malintenzionati mostrano sul display il numero della Questura. Gli interlocutori si presentano come agenti di polizia e cercano di convincere le vittime a fornire dati personali o informazioni riservate. Si raccomanda di prestare attenzione a queste chiamate e di non condividere mai informazioni sensibili con interlocutori non verificati.

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L’APPELLO. Allerta della Polizia di Stato di Bergamo per tentativi di truffa telefonica: i malintenzionati fanno apparire sul display il numero della Questura e si fingono agenti per ottenere dati personali o sensibili. L’invito è a non fornire informazioni riservate, interrompere la chiamata e contattare il 112 o la Questura per verifiche. Nel corso della conversazione, cercano inoltre di ottenere informazioni personali, dati sensibili o altri dettagli che potrebbero essere utilizzati per finalità illecite Durante le chiamate, i truffatori si presentano come appartenenti alle Forze dell’Ordine e invitano le persone contattate a recarsi negli uffici della Questura con il pretesto di presunte «notifiche di atti» o comunicazioni urgenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Truffe telefoniche con il numero della Questura: l’allerta della Polizia di Stato di Bergamo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Falsi operatori e truffe telefoniche: lallerta della Questura sui nuovi tentativi di phishing Sullo stesso argomento Allerta truffe telefoniche ad Arezzo. Le raccomandazioni della Polizia MunicipaleArezzo, 23 marzo 2026 – A seguito di recenti segnalazioni riguardanti tentativi di truffa messi in atto nel territorio comunale, il Comando di... Nuovi incarichi per i dirigenti della polizia di Stato della questura di Chieti Fratamico e FinizioIl questore Leonida Marseglia ha ufficializzato i nuovi incarichi assegnati dal dipartimento della Pubblica Sicurezza ai dirigenti all’interno della... Truffe telefoniche con il numero della Questura: l’allerta della Polizia di Stato di Bergamo x.com Truffe telefoniche con il numero della Questura: l’allerta della Polizia di Stato di BergamoL’APPELLO. Allerta della Polizia di Stato di Bergamo per tentativi di truffa telefonica: i malintenzionati fanno apparire sul display il numero della Questura e si fingono agenti per ottenere dati per ... ecodibergamo.it Tentata truffa a donna di 90 anni: arrestato il compliceMartedì 12 maggio la Polizia di Stato di Sondrio ha tratto in arresto un uomo di 54 anni, residente in provincia di Torino, con l’accusa di tentata truffa ai danni di una signora novantenne del capolu ... intornotirano.it